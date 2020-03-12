اجتماع نيابي مع وزير التجارة بحث «المخزون الغذائي»

عقد عدد من النواب في مكتب رئيس مجلس الأمة اليوم اجتماعا مع وزير التجارة خالد الروضان حيث جرى البحث بشأن المخزون الغذائي في البلاد والإجراءات الاحترازية والوقائية الحكومية التي اتخذت أمس بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب رياض العدساني، صلاح خورشيد، يوسف الفضالة، سعدون حماد، خالد الشطي، عمر الطبطبائي، بدر الملا، محمد الدلال، صالح عاشور، عبدالله الكندري، وماجد المطيري في مجلس الأمة اليوم وذلك في أول أيام العطلة الرسمية التي أعلن عنها أمس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب الرئيس الغانم لعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس ممن حرصوا على الحضور لإنهاء بعض الأعمال الضرورية العالقة عن الفخر بهم، قائلا: نحن فخورون بكم وبحسكم الوطني رغم أننا لم نطلب منكم الحضور.

وحول الاجتماع مع وزير التجارة، قال العدساني: نؤكد أن معالجة مشكلة كورونا بطريقة خاطئة يولد مشكلة أكبر ومن ذلك تعطيل العمل في الدوائر الحكومية الذي كان مفاجئا وبلا دراسة وكان حرياً بالحكومة تهيئة المواطنين، مضيفا: السؤال الآن «إلى متى يكفي المخزون الاستراتيجي وما هي خطوة الحكومة المستقبلية لتفادي أي سلبيات أو طوارئ؟».