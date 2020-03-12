وزير الإعلام: لا تهاون مع من يبث الشائعات أو يثير الهلع بين الجمهور

12 مارس 2020 || أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن الوزارة لن تتھاون مع أي موقع إخباري یبث الشائعات أو یثیر الھلع بین المواطنین والمقیمین مشددا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرھا الموثوقة.

وقال الجبري في بیان صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة موضوع فیروس كورونا المستجد في مبنى وزارة الإعلام الیوم إن مجلس الوزراء برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم إضافة إلى اللجنة العلیاالوزاریة برئاسة نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال إن كل ما یتخذ من قرارات یتم نقلھا للجمھور الكریم عبر وسائل الإعلام لزیادة الوعي الصحي والوقائي لدى الأفراد.

وأضاف أن الأوضاع في البلاد مطمئنة والأمن الغذائي كما جاء على لسان الزملاء المختصین متوفر مشیرا إلى أن الدولة قامت بإجراءات احترازیة ووقائیة سبقت بھا الكثیر من الدول.

ووجه لجنة الطوارئ المشكلة بتسلیط الضوء عبر وسائل الإعلام على الاسواق والمراكز التجاریة الخاصة ببیع الموادالغذائیة لزرع الطمأنینة بین الناس والتأكید على أن الاوضاع في البلاد طبیعیة.

وأثنى الجبري على عمل اللجنة وجھودھا في الفترة الماضیة واستعداداتھا الدائمة نحو التصدي للوضع الطارئ وما تقدمه من متابعة وتوعیة وتسلیط الضوء على الجھود التي تقوم بھا وزارات الدولة.

وأعرب عن الشكر لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونیة والأقلام المسؤولة في مساھماتھا بنشر الحقائق المطمئنة وتحري المصداقیة إضافة إلى شركات الاتصالات لاستجابتھا للوزارة من خلال بث رسائل توعویة للجمھور بما یقارب 16 لغة مختلفة.

«إع»