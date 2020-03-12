الغانم: لدينا دور تشريعي ينبغي أن يمارس بأسلوب رشيد وحكيم في مواجهة كورونا

طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الحكومة أن تقدم مشروعات القوانين المرتبطة بالوضع الحالي بالسرعة الممكنة.

وأضاف الغانم عقب لقاء عدد من النواب مع وزير التجارة في مكتب رئيس المجلس أن الوزير الروضان طمأن الجميع بشأن الأمن الغذائي.

وأشار الغانم إلى أن اجتماعا سيعقد بشكل شبه يومي مع أحد الوزراء لبيان الإجراءات المتخذة في الأزمة.

وأكد الغانم احترام المجلس للقرارات الاحترازية الصادرة من الحكومة، مشيرا إلى التزام أمانة المجلس بها، «لكن النواب مستمرون في متابعة الإجراءات المتخذة وتطورات الوضع».

واعتبر الغانم أن هناك تحسنا بسيطا في الظهور الإعلامي الحكومي في الأزمة، لكن نريد الظهور أكثر لتفنيد الشائعات.