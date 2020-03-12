وزير الخارجية يبحث إجراءات تسهيل عودة المواطنين للبلاد وضمان سلامتهم

12 مارس 2020 || عقد وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بحضور نائب وزیر الخارجیة السفیر خالد الجارالله ظھر الیوم في دیوان عام وزارة الخارجیة أعمال الاجتماع الخامس مع مساعدي وزیر الخارجیة.

وقالت وزارة الخارجیة في بیان صحفي إن الاجتماع یتعلق بمتابعة الإجراءات التي تقوم الوزارة وكافة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والمكاتب التمثیلیة والفنیة في الخارج تجاه مواجھة تداعیات تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم والخطوات وآلیات العمل المتخذة نحو مساعدة المواطنین الكویتیین الموجودین في الخارج وتسھیل إجراءات عودتھم إلى البلاد وضمان سلامتھم.

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