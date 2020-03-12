«الداخلية»: تكريس كل الإمكانات لمواجهة تداعيات «كورونا»

12 مارس 2020 || أكد وكیل وزارة الداخلیة الفریق عصام النھام ضرورة تكریس كل الإمكانات البشریة والفنیة والصحیة والتعاون المستمر مع وزارة الصحة لمواجھة المخاطر المحتملة لفیروس كورونا المستجد بھدف حمایة المواطنین والمقیمین مشددا على أن الحفاظ على صحتھم وسلامتھم تأتي على رأس أولویات المؤسسة الأمنیة.

جاء ذلك في بیان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة عقب الاجتماع الأمني الموسع الذي عقده النھام مع الوكلاء المساعدین وكبار قیادات المؤسسة الأمنیة لمتابعة الإجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تنفذھا الوزارة بالتعاون مع الجھات المعنیة لمواجھة الفیروس وذلك تزامنا مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الكویتي بھدف حمایة الصحة المجتمعیة.

وشدد النھام على التعامل بحزم مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء وتطبیق مواد القانون بحقھم لافتا إلى أن القرارات الحكومیة الصادرة تحقق أمن وأمان المواطنین والمقیمین وتحافظ على سلامتھم وصحتھم.

وأشار إلى أھمیة دعم ومساندة وزارة التجارة والصناعة لتلبیة احتیاجات الجمھور من خلال الجمعیات التعاونیة ومراكز التموین على مدار الساعة وذلك بالمساعدة في تنظیم حركة دخول الجمھور تفادیا للازدحام وتسییر الحركة المروریة.

ودعا إلى ضرورة تفعیل الإجراءات الكفیلة للتصدي إلى أي مظاھر سلبیة أو غیر حضاریة أو یشوبھا الاستغلال وتطبیق القانون بحقھم بكل حزم وشدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث خطط الانتشار الأمني للقطاعات المیدانیة في كل ربوع البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان وبث الطمأنینة في نفوس الجمیع .

«إع»