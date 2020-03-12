وزير «البلدية» يتفقد المقاهي بمنطقة حولي للوقوف على الإجراءات الرقابية بشأنها

12 مارس 2020 || قام وزیر الدولة لشؤون البلدیة الكویتي ولید الجاسم بجولة تفقدیة الیوم الخمیس على المقاھي بمنطقة حولي وذلك للوقوف على الاجراءات الرقابیة التي تقوم بھا فرق البلدیة والتي تھدف إلى الوقایة وحمایة الصحة العامة من خلال تجنب التجمعات في ظل الوضع الراھن.

وشدد الجاسم في تصریح صحفي على ھامش الجولة التي رافقه فیھا مدیر عام بلدیة الكویت أحمد المنفوحي والمتحدث الرسمي باسمھا محمد المطیري على تنفیذ التعلیمات بشأن الاجراءات الاحترازیة والوقائیة لحمایة الأمن الصحي مثنیا على جھود رجال البلدیة في تطبیق قرارات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وأكد في السیاق ذاته على الفرق الرقابیة بالمحافظات إلزام المطاعم برفع الطاولات والكراسي لمنع تواجد الزبائن داخلھا والاكتفاء بتقدیم الطلبات الخارجیة «دیلفري» فقط تطبیقا لقرار مجلس الوزراء الأخیر بھذا الخصوص.

وأمر الوزیر الجاسم خلال جولته بغلق أحد المقاھي المخالفة لاستغلاله أرض الدولة بشكل مخالف.