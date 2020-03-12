وزير العدل : انعقاد جلسات الدوائر الجزائية بالايام المقررة لها صونا لحقوق أصحاب القضايا

12 مارس 2020 || قال وزیر العدل ووزیر الاوقاف والشؤون الاسلامیة ا المستشار الدكتور فھد العفاسي إن كل الدوائر الجزائیة ستعقد جلساتھا في الأیام العادیة المقررة لھا للنطق بالاحكام المحجوزة سلفا وتنفیذھا عن طریق إدارة التنفیذ الجنائي وذلك حفاظا على استمرار سیر العمل وصونا لحقوق أصحاب ھذه القضایا.

جاء ذلك في تصریح صحفي للوزیر العفاسي عقب ترؤسه اجتماعا تنسیقیا الیوم في مكتبه بمعھد الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة لمناقشة آلیة عمل بعض القطاعات والادارات في وزارة العدل.

وحث العفاسي على استمرار العمل بالإدارات المتعلقة بصرف النفقات الأسریة لمستحقیھا تنفیذا لأحكام قضائیة في الإدارة العامة للتنفیذ وصندوق الأسرة ومكتب منع السفر لما لھا من طابع استثنائي یصعب تعطیله كونه یتعلق بأمور لا یمكن تعلیق الاعمال فیھا.

ووجه قطاع الشؤون الاداریة والمالیة بالوزارة لمواصلة أعماله واتمام عملیة صرف رواتب موظفي الوزارة بصورة طبیعیة وفق التعلیمات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماعھ الطارئ امس الاربعاء.

وذكر أن الاجتماع جاء تنفیذا للقرارات والتعلیمات الصادرة مؤخرا عن مجلس الوزراء والتي شملت تعطیل العمل بجمیع الوزارات والجھات الحكومیة والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الحالي.

وأضاف أن الاجتماع یأتي كذلك تفعیلا لتكلیف الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالھا ضروریة لسیر وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منھم وبالتنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء عن احتیاجاتھم الفعلیة للدوائر والإدارات التابعة لھا.

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