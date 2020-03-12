وزير التجارة يؤكد توافر المخزون الاستراتيجي الغذائي

12 مارس 2020 || اكد وزیر التجارة والصناعة ا خالد الروضان توافر كل الاحتیاجات الأساسیة والسلع الغذائیة في مراكز أفرع التموین والأسواق التعاونیة الموزعة في محافظات البلاد الستة مؤكدا “أن المخزون الاستراتیجي یكفي أكثر من ستة شھور”.

وأضاف الروضان في تصریح للصحفیین الیوم خلال جولته التفقدیة على شركة الكویتیة للتموین أن الوزارة عملت منذ سنوات طویلة على توفیر كمیات من المخزون الاستراتیجي الغذائي في البلاد عبر مخازن الشركة.

وأوضح أن سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء أوصى شركة الكویتیة للتموین بتعویض أي سلعة تنقص في السوق المحلي واستیرادھا من الخارج في حال عدم توفرھا وذلك لسد حاجة المواطن والمقیم فضلا عن العمل على زیادة كمیة المخزون التمویني في أفرع التموین وعدد ساعات العمل فیھا ابتداء من 8 صباحا حتى 12 مساء.

وأشار إلى أن شركة مطاحن الدقیق والمخابز الكویتیة تعمل بدورھا على مدار الساعة وأن المخزون متوفر لدیھا “ولا حاجة الى الازدحام امام منافذ البیع” فضلا عن قدرتھا على زیادة طاقاتھا الإنتاجیة الى 7 ملیون رغیف یومیا لتلبیة متطلبات السوق خلال الفترة الراھنة.

وأكد الروضان على سلامة وجودة المنتجات الغذائیة المخزنة في الشركة الكویتیة للتموین والتي یتم تخزینھا بشكل مناسب وصحي مشیدا بدور الشركة والتزامھا بالشروط الصارمة باعتبارھا شركة وطنیة تعنى بالامن الغذائي في الكویت.

وبسؤالھ عن الرحلات التجاریة وتعلیق الرحلات من وإلى مطار الكویت الدولي الذي یبدأ منتصف لیل غد الجمعة وحتى اشعار آخر أكد الروضان أن قرار مجلس الوزراء بھذا الخصوص یستثنى منه رحلات الشحن الجویة والبحریة المتعلقة بمخزون المواد الغذائیة والمخزون الاستراتیجي لدولة الكویت واستمرارھا.

وأضاف أنه تم أمس كذلك إصدار قرار وزاري بتثبیت أسعار كل أنواع السلع الغذائیة وحظر تصدیر كل أنواع السلع والمنتجات الغذائیة والأدویة والمستلزمات والمعدات الطبیة خارج البلاد إلا بموافقة مسبقة من وزارة التجارة.

وشدد على أن الوزارة لن تتھاون في اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق كل مخالف عبر رفعه للأسعار المنتجات بأنواعھا دون مبرر وسیواجه اقصى العقوبات بدءا بالإغلاق وتحویله الى النیابة التجاریة.

وفي سؤال حول مستلزمات المواد الطبیة والكمامات قال الروضان إنھ یجري العمل حالیا على تأھیل احدى الشركات المحلیة في انتاج الكمامات الطبیة حسب مواصفات وزارة الصحة مبینا أن توزیعھا لن یكون عبر مراكز أفرع التموین وذلك لتوفیرھا للمواطن والمقیم على حد سواء.

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