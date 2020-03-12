«المالية»: رواتب الموظفين في قطاعات الدولة لشهر مارس ستصرف وفق مواعيدها المعتادة

12 مارس 2020 || أكدت وزارة المالیة أن رواتب كل الموظفین في قطاعات الدولة لشھر مارس الجاري ستصرف وفق المواعید الشھریة المعتادة بالتواریخ المقررة لكل جھة حكومیة.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي أنھا ستقوم بتحویل المبالغ لحساب الجھات لدى بنك الكویت المركزي وذلك لایداعھا في حسابات الموظفین لدى البنوك المحلیة.

وكانت «المالیة» أعلنت أمس الأربعاء أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس واستكمالا للاجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد ستعطل وزارة المالیة أعمالھا لمدة 15 یوما.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي آنف الذكر اعتبار الفترة من 12 إلى 26 مارس الجاري عطلة رسمیة على أن یستأنف الدوام یوم الأحد 29 من الشھر ذاته.

«إع»