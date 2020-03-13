وزارة الصحة : 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين الى 100 حالة

13 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تأكد إصابة 20 حالة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «في البلاد خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكویت إلى 100 حالة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي إن الحالات ال20 المؤكدة متوزعة على 15 حالة مرتبطة بالسفر إلى الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وھي من الحجر الصحي وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وھي لمواطن كویتي وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وھي لمواطنة كویتیة ومقیمة من الجنسیة الإسبانیة مرتبطة بالسفر إلى إسبانیا وحالتین من الجنسیة

المصریة مخالطتین لحالة مرتبطة بالسفر لجمھوریة أذربیجان.

ولفتت إلى الإعلان عن شفاء خمس حالات خلال الأیام الماضیة وبذلك وصل عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات المخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا المستجد إلى 95 حالة.

وذكرت بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة أن عددھا بلغ أربع حالات منھا حالة واحدة حرجة في حین باقي الحالات یمكن وصفھا بالمستقرة مشیرة إلى أنھ تقرر خروج حالتین من العنایة المركزة خلال الأیام الماضیة بعد استقرار وضعھما الصحي ھذا وقد بلغ عدد المسوحات 7525 مسحة مخبریة.

وبینت من جانب آخر أن 38 شخصا أنھوا فترة الحجر الصحي المقررة لھم خلال الساعات القلیلة الماضیة بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس وبذلك یصبح العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجرالصحي 71 شخصا.

ودعت وزارة الصحة المواطنین والمقیمین الكرام إلى البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات وتعزیز دور كل فرد في المجتمع في المساھمة بالمسؤولیة المشتركة في الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد.