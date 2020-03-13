«الأوقاف» : إغلاق المساجد في البلاد حتى إشعار آخر والاقتصار فيها على الاذان فقط

13 مارس 2020 || أعلن وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة المھندس فرید عمادي الیوم الجمعة إغلاق جمیع المساجد في البلاد حتى إشعار آخر على أن تقام فیھا شعیرة الاذان فقط ویؤدي المواطنون والمقیمیون الصلاة في منازلھم أو أماكنھم.

وقال عمادي في تصریح صحفي إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن ھیئة الفتوى الكویتیة بسقوط حضور المسلمین صلاة الجمعة في المساجد وتأدیة الصلاة في المنازل لوجود وباء «أي انتشار فیروس كورونا المستجد كوفید 19 «والخشیة من انتشاره أكثر في البلاد وحمایة للناس تماشیا مع الإجراءات الاحترازیة والتدابیر المتخذة بھذا الشأن وبناء على قرار الجھات المختصة حفاظا على السلامة العامة.

ودعا الجمیع إلى تغلیب المصلحة العامة سائلا الله عز وجل أن یزیح ھذا الداء عن البلاد.

یذكر أن الفتوى تنص على أنھ إذا انتشر مرض معد بین الناس في بلد معین وأصبح تجمعھم في المساجد للصلاة سببا للعدوى بھذا المرض بناء على تقریر السلطات المختصة سقط عن المسلمین لذلك حضور صلاة الجماعة في المساجد كما سقط عنھم حضور صلاة الجمعة فیھا أیضا وعلیھم صلاة الظھر بدلا من الجمعة ویمنعون من دخول المساجد لحمایتھم من انتقال العدوى من غیرھم إلیھم أو منھم لغیرھم ویشرع ذلك في زمن الأوبئة والأمراض المعدیة من باب أولى.