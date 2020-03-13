الوزير الجبري يصدر قرارا بإغلاق جمیع الحدائق العامة بجمیع مناطق الكویت

13 مارس 2020 || أصدر وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي محمد الجبري قرارا بإغلاق جمیع الحدائق العامة بجمیع مناطق دولة الكویت اعتبارا من الیوم الجمعة وحتى إشعار آخر بالنظر إلى ما تمر بھ البلاد حالیا من تطورات للوضع الصحي والحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19.

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وشدد القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الكویتیة على نسخة منھ على أنھ في حال عدم الالتزام فسوف یتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تجاه المخالف.

ویأتي ھذا القرار بناء على التعامیم الصادرة عن مجلس الوزراء والجھات المختصة للحفاظ على الكویت وأھلھا والمقیمین فیھا وما تم إصداره من قرارات استثنائیة بھذا الشأن.