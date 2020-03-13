وزارة التجارة : إلغاء مزادات سوق السمك وسوق الخضار والفواكه والاكتفاء بالبسطات

13 مارس 2020 || أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا بإلغاء مزادات سوق السمك وسوق الخضار والفواكه في كل المواقع المخصصة اعتبارا من الیوم الجمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بالبسطات وذلك كإجراء احترازي استنادا للتعامیم الصادرة من مجلس الوزراء بشأن منع انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19.

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وأوضحت الوزارة في بیان صحفي أن قرار الإلغاء ھذا جاء أیضا تطبیقا لتعلیمات وزارةالصحة الكویتیة الاحترازات الوقائیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19.

« وكان وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر أمس الأول قرارا وزاریا تم بموجبھ تثبیت أسعار كل أنواع السلع الغذائیة وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذھا أجھزة الدولة لمواجھة تداعیات الفیروس