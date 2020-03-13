الرئيس الغانم: أمام التحدي الكبير الذي نمر به.. نحن فريق واحد اسمه الكويت

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الجمعة كل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الى ضرورة التفهم والتعاون والتعاضد في التطبيق والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي “تطلبتها ظروف استثنائية لم نعهدها والعالم من قبل”.

وقال الغانم في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه “أمام التحدي الكبير الذي نمر به نحن لسنا فريقين أو ثلاثة أو أكثر نحن فريق واحد اسمه الكويت تقوده حاليا الحكومة بتوجيهات وتعليمات من السلطات الصحية في البلاد”.

وأضاف “واجبنا كبرلمانيين أن نعطي الغطاء الدستوري والقانوني والتشريعي والتكييف السياسي لكل ما تطلبه وتوجه به السلطات الصحية وغيرها في الكويت”.

وبين أنه لهذا تم ابلاغ الحكومة باستعداد المجلس للتعجيل بإقرار كل القوانين والتعديلات التشريعية المعنية بالتعاطي مع ملف «كورونا» التي ستقدمها الحكومة لاحقا.

وأشار إلى أن واجب نواب مجلس الامة المراقبة والتنبيه ومن ثم الدعم والمساندة والشد على أيدي المسؤولين عن التصدي لهذه الأزمة العالمية.

وأكد أنه بالتوكل على الله والتوحد والتكافل الاجتماعي والوطني والالتزام بكل الإجراءات التي فرضت من صالحنا ومن أجل حمايتنا سنعبر هذه الأزمة الطارئة بإذن الله تعالى داعيا الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه.