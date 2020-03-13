رئيس مجلس الأمة يدعو إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الاستثنائية

13 مارس 2020 || دعا رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الیوم الجمعة كل المواطنین والمقیمین على أرض الكویت الى ضرورة التفھم والتعاون والتعاضد في التطبیق والالتزام بكل الإجراءات الاحترازیة الاستثنائیة التي “تطلبتھا ظروف استثنائیة لم نعھدھا والعالم من قبل”.

وقال الغانم في تغریدات نشرھا عبر حسابھ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر» إنھ “أمام التحدي الكبیر الذي نمر به نحن لسنا فریقین أو ثلاثة أو أكثر نحن فریق واحد اسمھ الكویت تقوده حالیا الحكومة بتوجیھات وتعلیمات من السلطات الصحیة في البلاد”.

وأضاف “واجبنا كبرلمانیین أن نعطي الغطاء الدستوري والقانوني والتشریعي والتكییف السیاسي لكل ما تطلبه وتوجه به السلطات الصحیة وغیرھا في الكویت”.

وبین أنه لھذا تم ابلاغ الحكومة باستعداد المجلس للتعجیل بإقرار كل القوانین والتعدیلات التشریعیة المعنیة بالتعاطي مع ملف «كورونا» التي ستقدمھا الحكومة لاحقا.

وأشار إلى أن واجب نواب مجلس الامة المراقبة والتنبیه ومن ثم الدعم والمساندة والشد على أیدي المسؤولین عن التصدي لھذه الأزمة العالمیة.

وأكد أنه بالتوكل على الله والتوحد والتكافل الاجتماعي والوطني والالتزام بكل الإجراءات التي فرضت من صالحنا ومن أجل حمایتنا سنعبر ھذه الأزمة الطارئة بإذن الله تعالى داعیا الله أن یحفظ الكویت من كل مكروه.