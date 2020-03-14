وزير الصحة: شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد

14 مارس 2020 ||أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية صباح اليوم السبت أن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.