«الصحة»: تطبيق نظام الخفارات بجميع عيادات الأسنان واستقبال الحالات الطارئة فقط

14 مارس 2020 ||قال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور مشعل الكندري عن استقبال الحالات والعلاجات الطارئة فقط وذلك حفاظا على صحة وسلامة المراجعين وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشار الكندري في تصريح صحفي اليوم السبت إلى تطبيق نظام الخفارات بمراكز طب الأسنان التخصصية والعيادات في الرعاية الأولية بكامل الطاقة الاستيعابية من الموظفين خلال فترة تعطيل الدوائر الحكومية.

وذكر أنه سيتم تطبيق نظام فرز الحالات بمراكز وعيادات الاسنان لإدخال الحالات الطارئة فقط وتأجيل غير الطارئة لإشعار آخر فضلا وذلك عبر تقديم الإرشادات التوعوية لمنع انتقال العدوى.