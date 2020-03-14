«الداخلية»: لجان قيد الناخبين مستمرة في عملها حتى الخميس المقبل

14 مارس 2020 || أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية مستمرة في عملها بتلقي طلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل 19 مارس الحالي.

وقالت «الداخلية» في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني إنها تتلقى طلبات الإدراج والحذف بمقر اللجنة المختصة استكمالا للمرحلة الثانية من فترة قيد الناخبين تنفيذا لنص المادة «10» من القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

ولفتت إلى أهمية تعاون الناخبين بالتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود التي تعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.