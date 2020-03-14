وزير الداخلية : توجيهات سمو الأمير تشدد على تكريس كل الإمكانات لحماية صحة أهل الكويت وسلامتهم

14 مارس 2020 ||أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة الدفاع المدني أنس الصالح أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تشدد على تكريس كل الإمكانات لحماية صحة أهل الكويت والحفاظ على سلامتهم وعلى ضرورة توفير كافة المتطلبات والمستلزمات والاحتياجات لمواجهة الأخطار المحتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب ترؤس الصالح اليوم السبت اجتماعا للجنة الدفاع المدني بحضور قيادات وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والإعلام والتربية والإدارة العامة للاطفاء والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت ووكالة الأنباء الكويتية وغيرها من الجهات المعنية.

وأوضح الصالح أن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الموقف الصحي لحظة بلحظة والجهود المضنية التي تبذلها وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.

وحث جموع المواطنين والمقيمين على التقيد بقرارات اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي والتي تصب بالدرجة الأولى في صالحهم وتهدف بالأساس إلى سلامتهم.

وأعرب عن ارتياحه للتدابير والإجراءات المتخذة مبديا بعض التوجيهات والملاحظات لتلافي أية سلبيات محتملة متوجها بالشكر والتقدير للعاملين في جهات الدولة المعنية الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة وأمان المواطنين.