وزير الخارجية : توجيهات سامية بتوفير أقصى رعاية واهتمام لمواطنينا في الخارج

15 مارس 2020 || قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ان هناك توجيهات سامية بتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام لجميع المواطنين المتواجدين في الخارج لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ورئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم لاستعراض جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد.

واكد وزير الخارجية انه لن يتم ادخار اي جهد لضمان عودة المواطنين الكويتيين “متى ما أذنت بذلك السلطات الصحية في البلاد” موضحا ان كل الامور المتعلقة بالمواطنين المتواجدين في الخارج سواء لغرض السياحة او العلاج او الابتعاث للدراسة والبعثات الدبلوماسية والمكاتب الملحقة تقع ضمن مسؤولية جماعية تعنى بها وزارات الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع وغيرها.

وافاد ان وزارة الخارجية مناط بها مسؤولية تحمل اعباء الامور المتعلقة بالمواطنين في الخارج وتوفير كل ما يلزمهم من امور حياتية ومعيشية وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك خطة لإجلاء الكويتيين من الدول العربية والأوروبية وامريكا قال وزير الخارجية “لدينا خطط آنية وأخرى متوسطة الأمد وان شاء الله لا نحتاج الى خطط طويلة الامد”.

واوضح ان 8913 مواطنا اتصلوا بسفاراتنا في الخارج حتى الآن داعيا من لم يتصل الى الاسراع في ذلك عبر الخطوط الساخنة للبعثات الدبلوماسية سواء المكاتب الثقافية او الصحية او العسكرية في كل سفارة مع تزويدهم بأسمائهم وارقامهم وعناوين تواجدهم بغية التواصل معهم وتزويدهم بالتعليمات اللازمة داعيا اياهم الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في الدول المتواجدين بها.

ولفت الى انه عقد يوم الجمعة عدة اجتماعات مع رئيس الاركان العامة للجيش ومعاونيه والوكيل المساعد في وزارة الصحة والوكيل المساعد في وزارة التربية لتنسيق الامور فيما يتعلق بمبتعثيهم وكذلك المواطنين في الخارج.

واوضح ان تلك الاجتماعات كانت “تنسيقية” وسيلحقها العديد من الاجتماعات لوضع قاعدة بيانات بين تلك الجهات وتوحيد وتنسيق وتضافر الجهود مشيرا الى توفير خطوط هاتفية ساخنة وخطوط طوارئ داخل البلاد وخارجها داعيا الجميع الى التواصل معها لاستقاء المعلومات من الجهات الرسمية ما يغني عن الكثير من التأويل.

وقال وزير الخارجية ان فيروس كورونا المستجد “ازمة عالمية” امتدت الى جميع القارات وتتم معالجتها من قبل دولة الكويت وفق الامور التي تراها السلطات الصحية وعلى جميع الوزرات والجهات الحكومية الالتزام بقرارات السلطات الصحية لاحتواء هذا الفيروس ومنع انتشاره.

وضاف ان “دولة الكويت الآن في مرحلة تقييم الوضع واحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره والحيلولة دون انهيار النظام الصحي كما حصل في بلدان متميزة في رعايتها الصحية”.

وردا على سؤال حول اشادة بعض وسائل الاعلام الامريكية بالشفافية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دولة الكويت في مواجهة الفيروس قال وزير الخارجية ان “معالجة الوباء تكون بتآزرنا ومساندتنا وتعاضدنا مع بعضنا البعض مثلما استطعنا تجاوز الكثير من الازمات سنستطيع تجاوز هذه الازمة”.

واضاف ان “المطلوب الآن التفهم والاستماع الى التعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية سواء في الكويت والخارج لكي نتجاوز جميعا هذه الازمة” وردا على سؤال حول «احتمال صدور قرار حظر تجول في البلاد» كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس قال وزير الخارجية ان “هذا الامر متروك لمجلس الوزراء الذي يصدر قرارات تستهدف حماية المواطنين والمقيمين” مستطردا “هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصات وزير الخارجية ومجلس الوزراء اتخذ في الاجتماعات السابقة قرارات غير مسبوقة جاءت كإجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية المواطنين والمقيمين”.

وحول حاجة الحكومة الى إقرار قوانين من شأنها الحد من عدم التزام البعض بالحجر الصحي ومواجهة فيروس كورونا أكد وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الصدد.

وبسؤاله عن مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة الفيروس افاد وزير الخارجية “نحن في تواصل مع جميع الدول ومنها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة التي نجحت في الحد من هذا الوباء ومحاصرته وكذلك الأوبئة السابقة في السنوات الماضية”.

ولفت الى ان هناك توجيهات صادرة من مجلس الوزراء بدعم الصين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مبينا ان “الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجميع الدول التي وقفت مع الكويت في احلك الظروف.

.

الآن جاء دور الكويت للوقوف مع اصدقائها ومساندتهم ومؤازرتهم”.

وردا على سؤال حول الجالية المصرية في الكويت اكد وزير الخارجية ان “علاقة الكويت مع مصر قديمة وعريقة لها خصوصيتها وضوابطها واركانها” لافتا الى “قوة علاقة سمو امير البلاد بالرئيس المصري”.

ودعا الى ضرورة استقاء الاخبار من مصادرها الرسمية لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يتم فيها تداول الشائعات التي لا تخدم الكويت والحالة الصحية التي تمر بها وتؤدي الى تشتيت جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

.