«الصحة» : تسجيل 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وإجمالي الحالات يرتفع إلى 112

15 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند تسجیل ثماني حالات جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 112 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي لوزارة الصحة الیوم الأحد إن الحالات الثماني موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات العربیة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إیران وكانت في الحجر الصحي في منتزه الخیران وجمیع الحالات الثمانیة ھي لكویتیین.