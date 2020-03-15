«الصحة» : الأرقام العالمية بشأن الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تدعو إلى التفاؤل والأمل

15 مارس 2020 || أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند أن الأرقام العالمیة بشأن الشفاء من فیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «تدعو إلى التفاؤل والأمل فھناك أكثر من 72 ألف حالة شفاء على مستوى العالم والیوم في الكویت ارتفع لدینا عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال15 لوزارة الصحة الیوم الأحد إن انتشار الفیروس لم یعد حدثا محصورا في مكان معین أو إقلیم دون آخر مع إعلان منظمة الصحة العالمیة الفیروس تصنیفھ وباء ومع اتساع الرقعة الجغرافیة للفیروس الذي أصبح الآن في جمیع الأقالیم الستة للمنظمة.

وأوضح أن ھناك 137 دولة تواجه تحدي وصول الفیروس إلیھا وعبوره إلى حدودھا وما زالت ھناك دول تتأھب لاستقباله وتحاول منع وصوله إلیھا في حین بلغ عدد الحالات حول العالم 145 ألف حالة موزعة على ستة أقالیم تابعة لمنظمة الصحة العالمیة بواقع 137 دولة سجلت فیھا حالات مصابة مؤكدة.

ولفت إلى أنه خارج الصین ھناك 64 ألف حالة أما الحالات داخل الصین فبلغ 81 ألف حالة في دول إقلیم شرق المتوسط الذي یضم الكویت وعددھا 22 دولة منھا 17 دولة أعلنت وجود إصابات مؤكدة بفیروس كورونا وھناك خمس دول لم تعلن بعد ولم یتأكد وجود أي إصابة فیھا وھذه الأرقام تسترعي الانتباه وتستوجب الخطوات الاحترازیة والوقائیة والاستباقیة والتي قامت بھا الكویت وكانت سباقة في ذلك.

وذكر أنه خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة تم تسجیل 8 حالات جدیدة بفیروس «كورونا» في البلاد ثلاث حالات منھا مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر الى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر وقادمة من فرنسا عبر الإمارات أما الثامنة فمرتبطة بالسفر إلى إیران وقادمة من الحجر الصحي في الخیران.

وقال السند “لدینا الآن عدد الحالات المسجلة 112 حالة تم التأكد من إصابتھا بالفیروس في البلاد والشفاء تسع حالات في حین تتلقى الرعایة الطبیة في المشفى 103 حالات وھناك أربع حالات خرجت من العنایة المركزة وبقیت أربع أخرى فیھا ھي حالة واحدة مستقرة وثلاث حالات تعتبر حرجة وتعاني بعض الأمراض المزمنة ویتولى الطاقم الطبي تقدیم الخدمات الطبیة وفق الجودة اللازمة”.

وأشار إلى أن ھناك ثلاثة مراكز للحجر الصحي ھي منتزه الخیران والمنقف والجون في حین بلغ عدد المسوحات المأخوذة ال 9081 مسحة وشدد على المواطنین والمقیمین في البلاد ضرورة البقاء في منازلھم حفاظا على صحتھم وأسرھم وذویھم وصحة وسلامة المجتمع عموما واتباع سبل الوقائیة الصحیة والشخصیة دائما للحد من انتشار الفیروس.

وأكد السند على الجمیع ضرورة الأخذ بالتوصیات المقدمة من الوزارة والجھات الرسمیة في الدولة والتقید بشروط وضوابط الحجر الصحي سواء المؤسسي للموجودین بمراكز الحجر الصحي أو المنزلي.

وأوضح أنه خلال إجازة نھایة الأسبوع الماضي كانت ھناك عدة دفعات من المواطنین الذین أنھوا فترة الحجر الصحي والشروط المطبقة الفنیة التي وضعت لحمایة الشخص والأسرة والمجتمع والوقایة من انتشار الفیروس.

وبین السند أن أول دفعة خرجت بلغ عددھا تسع حالات ثم 29 حالة ثم 38 حالة ثم 58 حالة وأمس مساء أعلنا عن 195 حالة لیصل مجمل عدد الحالات التي أنھت الحجر وخرجت 324 حالة.

وأشار إلى “أننا استقبلنا طائرة قادمة من نیویورك من المواطنین وعددھم 190 راكبا تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائیة من الطواقم الطبیة والفنیة والاداریة”.