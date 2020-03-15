«ذوي الإعاقة»: تأمين الغذاء لنزلاء دور الرعاية ـثلاثة أشهر وإجراءات مشددة للوقاية من «كورونا»

15 مارس 2020 || أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تنفيذ التوصيات المعنية بالخدمات المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية والعقود الخدمية لخدمتهم وتوفير الوجبات الغذائية وضمان سلامة وأمن العمالة الخدمية والنظافة وغيرها مثل تعقيم حافلات العمالة ومتابعة حالتهم الصحية وتأمين وجبات الغذاء للنزلاء بالمخازن الرئيسة فترة ثلاثة أشهر.

وقالت نائبة المدير العام للهيئة بالإنابة هنادي المبيلش في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه تم أمس السبت عقد اجتماع استثنائي عاجل لقطاع الخدمات النفسية والاجتماعية في دور الرعاية الاجتماعية ضم مسؤولي الإدارات المعنية برئاسة نائب المدير العام للهيئة لقطاع الخدمات النفسية والاجتماعية.

وأوضحت المبيلش أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل خطة الطوارئ الحالية والإجراءات الاحترازية المتخذة في دور الرعاية والإدارات التي يخدمها المركز الطبي وتحديد الصعوبات التي تواجه الإدارات المعنية وإعداد الخطط البديلة في الوضع الحالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونوهت في هذا الصدد بالتزام موظفي دور الرعاية والخدمات والطاقم الطبي والممرضين ممن يعملون في الظروف الاستثنائية 24 ساعة بأوقات عمل مناوبة للاشراف المباشر على النزلاء والحرص على استمرار الخدمات المقدمة لهم خصوصا أنهم من ذوي فئات خاصة تحتاج إلى رعاية واهتمام مختلف.

وأشارت إلى أن قطاع الخدمات النفسية والاجتماعية يولي نزلاء دور الرعاية الاهتمام الأكبر ويتابع بشكل خاص الوضع الإداري والطبي لهؤلاء النزلاء الذين يفوق عددهم 500 نزيل.