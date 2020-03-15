وزير البلدية: خطة لتدريب كوادرنا لتشغيل الآليات والمعدات في حال الطوارئ

15 مارس 2020 || أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الأحد عن إعداد خطة تدريب لكوادر وموظفي البلدية في مجال النظافة للقيام بتشغيل الآليات والمعدات وأعمال التنظيف تحسبا لأي طارئ.

وأثنى الجاسم في بيان صحفي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي المتعلق بالنظافة وشركات التنظيف على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت خاصة الكوادر الوطنية التي تعمل على مدار الساعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد تطبيق كافة القرارات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة وأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتطبيق خطة الطوارئ.

من جانبه أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي جاهزية أطقم البلدية الرقابية بكل أجهزتها وفرقها الميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن خطة الطوارئ على أكثر من صعيد.

وأضاف المنفوحي أن على رأس تلك الفرق فرق أعمال النظافة ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمعاهد الصحية والمولات التجارية ومراكز التسوق وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية.

وكشف عن الاتفاق مع شركات النظافة بشأن عزل سكن عمال النظافة للحفاظ على سلامة العمالة وعدم مخالطتهم الآخرين وتكثيف عملية التعقيم للحاويات وإلغاء الخصم بشأن عقود النظافة في الوقت الراهن لقيامها بدورها الوطني.

وشدد على تسخير كل الطاقات والجهود لفرق البلدية ميدانيا لتنفيذ خطة الطوارئ ومتابعتها أولا بأول بالتعاون مع الوزارت المعنية لتطبيق قرارات منع انتشار فيروس «كورونا».

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتجاوز الوضع الراهن الذي يمر به البلد.