سمو رئيس مجلس الوزراء: توجيهات سامية بعدم ادخار أي جهد وتوفير الإمكانيات كافة لمواجهة «كورونا»



ترأس اجتماعا أمنيا موسعا في الإدارة العامة للعمليات المركزية

15 مارس 2020 || ترأس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمنيا موسعا اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وكبار القيادات الأمنية وذلك في الادارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية.

وأكد سموه خلال الاجتماع أن هناك توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعدم ادخار أي جهد وتوفير أي إمكانيات سواء مادية أو غيرها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشدد سموه على أن الحكومة تعمل قدر المستطاع على احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من أضراره المحتملة مبينا أن جميع القرارات القاسية التي اتخذتها الحكومة كانت بناء على طلب من وزارة الصحة وتنسيقها مع منظمة الصحة العالمية معربا عن التقدير للجميع في وزارة الداخلية التي تتولى تنفيذ هذه القرارات وتؤدي دورا متميزا إضافة إلى مسؤولياتها الأخرى في إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد.

وأضاف أن هذا الدور كبير ومقدر ويشكر عليه الجميع في الداخلية بتنفيذ القرارات التي تصدر في مختلف أنحاء الكويت “وهي مسؤولية كبيرة خصوصا أننا نتعامل مع هذه الأزمة الصحية وبين عيوننا مصداقية الكويت وشفافية التعامل مع هذا الوضع الصحي”.

ولفت إلى أن القريب والبعيد “يرى أن تعاملنا مع هذه الأزمة يتسم بالمصداقية والشفافية التامتين ولا نخفي أي معلومة وهذا ما بدأنا به منذ اليوم الأول وسوف نكمل ذلك حتى يأتي الفرج من العلي القدير”.

وشدد على الدور المهم والحيوي للجميع في وزارة الداخلية ونشاطهم في الخطوط الأمامية والمساندة في تنفيذ القرارات القاسية التي اتخذت في مواجهة هذا الوباء القاسي والتعامل مع تعدد المهام.

وذكر أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من الواضح أنه أصبح مدعاة قلق لجميع الدول ونرى ونتابع أن دولا كبرى تنتج أدوية ولديها مخزونها الكافي والاكتفاء الذاتي والمواد الغذائية في كل متطلبات الحياة وهناك دول تعاني وفي وضع صعب في مواجهة هذا الوباء.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء “نحن في دولة الكويت نستورد كل أمورنا لكن الحمد لله بسبب تخطيطنا في السابق وتخطيطنا لإدارة هذه الأزمة لدينا المخزون كاف وواف لمدة طويلة ولدينا المخزون الطبي والغذائي ولدينا تخطيط يؤتي ثماره اليوم الأمور مطمئنة لكن علينا أن نتعامل مع هذه الأزمة الصحية بكل حذر وبكل ما تقتضيه الأمور من متطلبات لأجل دولتنا وإشاعة الطمأنينة عند مواطنينا والمقيمين”.

وجدد الشكر للعاملين في وزارة الداخلية على كل الجهود التي يقومون بها مضيفا “أننا بهذا الجهد والعزيمة والعمل كفريق واحد نستطيع إن شاء الله تقليل الضرر من هذا الوباء العالمي”.

عقب ذلك استمع سموه الى شرح عن الاستعدادات والإجراءات والخطط الميدانية والتدابير التي اتخذت على كافة مستويات القطاعات والإدارات بوزارة الداخلية لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما تم عرض فيلم عن جهود وخطط الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية لإرشاد وتوعية المواطنين والمقيمين لتلافي الاثار السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» متضمنا مقاطع توعوية وتثقيفية ورسائل مباشرة للجمهور.

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