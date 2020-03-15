«الصحة»: 400 ألف جهاز للفحص السريع على «كورونا» واستخدامها الأحد المقبل

15 مارس 2020 || أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر أن 400 ألف جهاز للفحص السريع على فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ستصل البلاد الأربعاء المقبل على يتم استخدامها من قبل الوزارة بدءا من الأحد المقبل.

وأوضح البدر لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأحد أن الفحص عبر هذا الجهاز “سيكون الأول من نوعه في المنطقة” مبينا أنه يمكن من خلاله معرفة حالة الأشخاص «سلبية أو إيجابية» فيما يتعلق بحملهم للفيروس وذلك خلال فترة زمنية تمتد من 5 إلى 10 دقائق وهو شبيه بجهاز فحص الحمل والسكر.

ولفت الى أن إدارة الهندسة الطبية تشترط عدة شهادات لاعتماد أي جهاز أو فحص منها «CE و FDA» والمراجع العالمية الأخرى كما أضافت في الممارسة التي طرحت قبل أسبوعين شروطا دقيقة جدا حيث تم فحص الجهاز وتجربته من قبل الطاقم الطبي قبل الموافقة عليه.

وأشار البدر إلى أن هذا الفحص يستخدم في عدة حالات منها عندما تقوم وزارة الصحة بفحص شامل وعام وللحالات التي بحاجة إلى نتيجة سريعة وكذلك عندما تكون النتائج في الفحوصات الأخرى بحاجة إلى فحص آخر يعزز النتيجة.

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