«الصحة» : 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية

16 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل 11 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد في الكویت خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكویت الى 123 حالة وتم شفاء 9 حالات “لیصبح لدینا حالیا 114 حالة تتلقى العلاج حالیا”.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال 16 لوزارة الصحة الیوم الاثنین إن الحالات ال11 الجدیدة المسجلة ھي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف أن ھناك أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات ھي لكویتیین وھناك حالة لمقیمة مصریة مرتبطة بالسفر إلى جمھوریة مصر العربیة.

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