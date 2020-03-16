وزير الإعلام : كل المنتجات الزراعية متوفرة بما يلبي الاحتياجات

16 مارس 2020 || أكد وزیر الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الیوم الأحد توفر كل المنتجات الزراعیة بما یلبي احتیاجات الشعب الكویتي نافیا وجود أي عجز فیھا.

جاء ذلك في تصریح صحفي أدلى به الوزیر الجبري عقب جولة تفقدیة إلى «شبرة الأندلس» التابعة لاتحاد المزارعین الكویتیین للوقوف على مدى توفر المنتجات الزراعیة المحلیة رافقه فیھا نائب المدیر العام لشؤون الثروة النباتیة دلال رجب ورئیس مجلس إدارة «الاتحاد» عبد الله الدماك وأعضاء الاتحاد.

وأشاد الوزیر الجبري بالدور الذي یقوم به اتحاد المزارعین من أجل توفیر الأمن الغذائي الوطني في ظل ما تمر به البلاد من ظرف طارئ.

وقال إن الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة قامت بإعداد دراسة لدعم القطاع الزراعي والحیواني في البلاد وسیتم عرضھا على مجلس الوزراء قریبا تمھیدا للبدء في تنفیذھا.

وطمأن الوزیر الجبري المواطنین والمقیمین بأن الأمور مستقرة وكل شیئ متوفر والأسعار بسیطة وفي متناول الجمیع مؤكدا دعم «ھیئة الزراعة» لاتحاد المزارعین مشیدا بدور رئیس وأعضاء الاتحاد نظرا إلى “تحلیھم بالروح الوطنیة وتغلیب المصلحة العامة على الخاصة”.

من جانبه قال رئیس اتحاد المزارعین عبدالله الدماك في تصریح مماثل ان الاتحاد أوقف عملیات الحراج على بیع المنتحات الزراعیة الكویتیة وأعطى الأولویة للجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة بالشراء المباشر.

وأضاف الدماك أنه یمكن لأي من الجمعیات التعاونیة الاتصال ھاتفیا بالاتحاد لتحدید احتیاجاتھا من الخضروات والفاكھة والقیام باستلامھا في التاسعة من مساء الیوم نفسه.

وأوضح أن الاتحاد تصدى في التلاعب بالأسعار مناشدا المزارعین بالعمل على زیادة الإنتاج من كافة المنتجات بما یلبي احتیاجات المواطنین والمقیمین.

بدورھم أكد أعضاء «اتحاد المزارعین» العمل على أجل توفیر جمیع أصناف الخضروات للسوق المحلیة وبأسعار تنافسیة مراعاة للظرف الراھن الذي تعیشه البلاد حالیا منوھین بالتسھیلات التي تقدمھا لھم الدولة ممثلة في الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة لتوفیر كافة الأصناف وإیجاد مخزون استھلاكي منھا یلبي إحتیاجات المواطنین والمقیمین.