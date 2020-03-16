«الصحة» : خروج 564 حالة من الحجر وشفاء 12 حالة والمؤشرات الإيجابية تعطينا التفاؤل ولا تدعونا للتراخي

16 مارس 2020 || أكدت وزارة الصحة الكویتیة أن إجمالي الحالات التي خرجت من مراكز الحجر في البلاد بلغ 564 حالة في حین تماثلت ثلاث حالات جدیدة للشفاء لیصل عددھا الى 12 حالة شفاء مما یعطي مؤشرات إیجابیة تدعو للتفاؤل ولكن لیس للتراخي في العمل بل الاستمرار على ھذا النھج في ظل التحدي الكبیر في مواجھة فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي ال16 للوزارة الیوم الاثنین إن تم تسجیل 11 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «في الكویت خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكویت الى 123 حالة وتم حتى أمس الأحد شفاء تسع حالات والیوم تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات لیصبح لدینا 111 حالة تتلقى العلاج حالیا.

وأوضح أن حالات الإصابة ال11 الجدیدة المسجلة ھي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات ھي لكویتیین وھناك حالة لمقیمة مصریة مرتبطة بالسفر إلى جمھوریة مصر العربیة.

وذكر أن الحالات في العنایة المركزة یبلغ عددھا أربع حالات منھا واحدة مستقرة وثلاث حالات توصف بأنھا حرجة مع الأخذ بعین الاعتبار أن ھناك أربع حالات سابقة شفیت وخرجت من العنایة المركزة إلى الأجنحة المختصة لذلك أما بالنسبة لعدد المستوحات طوال الفترة الماضیة فقد زادت على 9981 مسحة.

وجدد التأكید على ضرورة العمل بتوصیات وزارة الصحة والجھات الرسمیة في البلاد وعلى رأسھا مجلس الوزراء وعدم التھاون بھا وضرورة البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الكبیرة.

ولفت إلى الاستراتیجیة الوطنیة في الكویت لمكافحة الفیروس والجھود المبذولة لاحتوائه والسیطرة علیھ وكانت ھناك بعض التوصیات من وزارة الصحة والقرارات التي اتخذھا مجلس الوزراء لمواجھة ھذه الأزمة وكل ذلك في سبیل تقویض وإحكام السیطرة على ھذا المرض المتفشي عالمیا.

وقال السند إن الكویت كانت سباقة باتخاذ الكثیر من التوصیات وإقرار الكثیر من القرارات مما یدل على تفعیل وتنشیط برامج الترصد والتتبع ولم نكتف بذلك بل كان ھناك تنبؤ واستجابة وھي برامج توصي بھا منظمة الصحة العالمیة وكانت قراءات وزارة الصحة وتنبؤاتھا في كثیر من المواطن صحیحة.

وبین أنه على إثر ذلك كانت الاستجابة سریعة وأتت على شكل قرارات وتوصیات وتم تطبیقھا على أرض الواقع وكانت الكویت سباقة في اتخاذ تلك القرارات بفضل تضافر الجھود في وزارة الصحة مع وزارات الدولة والجھات الرسمیة ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع التوعیة والشعور بالمسؤولیة من المواطنین والمقیمین.

وتناول الأرقام عالمیا ووفق تقاریر منظمة الصحة العالمیة إذ تشھد مناطق أخرى غیر الصین تسارع أعداد الاصابة إذ أعلنت في ال24 ساعة الأخیرة تسع دول رصدھا فیروس كورونا لدیھا وأصبح الآن عدد الدول 143 دولة تواجھ ھذا المرض ولم تعد الحالات المصابة عند 145 ألف حالة بل زادت إلى 156 ألف حالة حول العالم وخارج الصین فقط 76 ألف حالة وفي الصین قاربت ال81 ألف حالة وھي في انحسار.

وعن إقلیم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمیة أفاد السند بأن ھناك 17 دولة من أصل 22 دولة یضمھا الإقلیم أعلنت حالات مؤكدة بالفیروس في حین لم تعلن أو لم تؤكد وجود إصابات فیھا خمس دول.

وذكر أن عدد الحالات في إقلیم شرق المتوسط بلغ 14 ألف حالة وھناك 3442 حالة شفاء ومثلما ھناك أرقام تدل وتوعز باتخاذ الحذر والحرص ھناك أرقام تعطینا الطمأنینة والتفاؤل حول نظام الإحكام والسیطرة للحد من انتشار الفیروس أما حالات الشفاء فیبلغ 76 ألف حالة موزعة على أقالیم منظمة الصحة العالمیة الستة في العالم.