«الكهرباء والماء»: وضعنا خطة لاستمرار العمل وأعمال الصيانة خلال العطلة الاحترازية

16 مارس 2020 || أكدت وزارة الكهرباء والماء اليوم الاثنين أنها وضعت خطة لاستمرار العمل وتلبية الطلب على خدمتي الكهرباء والماء واستمرار جميع أعمال الصيانة الدورية خلال فترة العطلة الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل المهندس جاسم النوري لوكالة الأنباء الكويتية إن الخطة من شأنها استمرار تأمين الشبكة الكهھربائية والمائية في حين لم يتأثر إنتاج الكهھرباء والمياه بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب انتشار الفيروس كذلك سير العمل بمحطات القوى الكهھربائية وإنتاج المياه يسير كالمعتاد دون أي عوائق” ونحن نطمئن المواطنين والمقيمين بضمان استمرار أعمال الشبكة الكهربائية”.

وأضاف النوري أن الوزارة حريصة على سلامة جميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة والقطاعات ذات الطابع الخاص مثل محطات القوى الكھربائية وتقطير المياه وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية وطوارئ الكهھرباء والماء والوزارة على تواصل مستمر ومثمر مع وزارة الصحة بتوفير الإرشادات العامة وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية للعاملين في الوزارة.

وذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارات الدولة الأخرى وقد وفرت عددا من المولدات في مراكز الحجر الصحي ومقرات الفحص الطبية التابعة لوزارة الصحة لضمان سير العمل فيها بجودة عالية.

ولفت إلى تواصل لقاءات وزير النفط وزير الكهھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل مع قياديي الوزارة للاطلاع على سير الأعمال وإعطاء التوجيھات ومراجعة خططها للتعامل مع الظروف الاستثنائية والقيام بالعديد من الزيارات التفقدية كمحطات الشعيبة والزور الجنوبية والشويخ لتقطير المياه ومركز التحكم المراقبة والتحكم الوطني بالجابرية للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاطمئنان على الموظفين العاملين وتشجيعھهم على العمل خلال هذه الفترة.

وأعرب عن الشكر للعاملين في وزارة الكهھرباء والماء على وجودهم على رأس أعمالهم ملبيين نداء الوطن لاستمرار خدمتي الكهرباء والماء.

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