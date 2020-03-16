الفضالة: أزمة اقتصادية تطل برأسها .. وسنعمل على تفاديها في اجتماعاتنا مع الوزراء

16 مارس 2020 || حذر النائب يوسف الفضالة من أزمة اقتصادية تطل برأسها وستصيب كل الدول خلال القادم من الأيام ، لافتاً إلى أنه سوف يثير تلك القضية في الاجتماع الذي سيعقد في مكتب رئيس مجلس الأمة غدا ، لمحاولة تفاديها.

وأوضح الفضالة في تصريح لـ «تلفزيون المجلس» إن الاجتماعات التي تعقد مع سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بين فترة وأخرى يتم خلالها تقييم القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا واقتراح الكثير من المعالجات وأيضاً نقل المشاكل التي تصل إلى النواب من المواطنين والعمل على معالجتها.

وأضاف أن الظرف استثنائي وقرارات الحكومة في هذا الشأن استثنائية مشيرا الى أن النواب يعملون على تقييم أثر قرارات الحكومة على الشارع ومدى تجاوب الشارع مع هذه القرارات.

وأكد الفضالة أن القرارات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي أصبحت تطبق الآن في دول أخرى.

وقال “هناك أزمة تجارية ستصيب الجميع ورغم ان المحور الصحي هو الأهم الا اننا سنحاول التواصل مع جميع الأطراف لمعالجة هذه الأزمة القادمة وسيكون لنا نقاش غدا مع أحد الوزراء وسنبلغه بهذه الرسائل ليتم التعامل مع هذا الملف “.

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