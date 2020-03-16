الشاهين يقترح تأجيل سداد القروض للمواطنين والمقيمين الى حين الانتهاء من أزمة «كورونا»

16 مارس 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن تأجيل سداد أقساط جميع القروض الاستهلاكية وقروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، ويشمل الاقتراح المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال الشاهين في تصريح صحفي إن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض التجارية نتيجة لضعف الدورة الاقتصادية في البلد وهو قرار موفق، وأسوة بذلك يجب أن توقف القروض الاستهلاكية وقروض التأمينات الاجتماعية الى حين انتهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا وبين أن المقترح يأتي استشعارا للظروف الحالية ولمساندة المواطن والمقيم في هذه الظروف التي يتحمل نتيجتها مصاريف إضافية مفاجئة لشراء مواد التموين والمعقمات وغيرها من المستلزمات.

وأكد أن العديد من الدول قامت بمثل هذه الخطوة مثل دولة قطر الشقيقة وهونج كونج التي صرفت منذ بداية الأزمة سيولة نقدية لكل مواطن مقيم فيها من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية.

ودعا البنك المركزي إلى الإيعاز إلى البنوك التجارية بتأجيل القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين حتى يرتاح الناس ولا يشعروا بمزيد من الضغط المالي والاقتصادي عليهم.

كما أعلن الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة تعمل بموجبه الحكومة واللجان الخيرية على تقديم المأكل والمشرب للوافدين العاملين باليومية حتى نحظى بسلام مجتمعي.

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