وزير الداخلية: الحكومة لن تتوانى في حظر التجول إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات

16 مارس 2020 || أكد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة لن تتوانى في اللجوء إلى خیار فرض حظر تجول في البلاد إذا لم یكن ھناك التزام بالتعلیمات ولا حتى في خیار الإبعاد الفوري لبعض الوافدین المخالفین.

وقال الوزیر الصالح في مداخلة على تلفزیون الكویت إن الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنھار المنظومة الصحیة في البلاد بسبب عدم الالتزام بالإرشادات والتعلیمات.

وشدد على أن الالتزام بتعلیمات وزارة الصحة واجب وإذا كان المواطنون والوافدون لم یأخذوا بالتعلیمات بشكل جدي وبدأت اللامبالاة تمس سلامة المنظومة الصحیة فالدولة بالتأكید سوف تكون لھا قرارات مختلفة.

وأضاف أن “كثیرا من الوافدین التزامھم شيء مشرف لكن للأسف رأینا بعض المظاھر سنتخذ بشأنھا إجراءات قانونیة ولأكون منصفا فعلا تلمسنا التزاما إلى حد كبیر لكن للأسف لاتزال ھناك مظاھر من عدم الالتزام”.

واستطرد قائلا “ولأكون واضحا أكثر أیضا لدینا التزام كبیر تجاه المصابین بفیروس كورونا المستجد ولدینا التزام أكبر تجاه المرضى بشكل عام وإذا كان الكلام عن حظر تجول خیار ودراسة لدى الحكومة فلن تتوانى في اللجوء إلى ھذا الخیار إذا لم یكن ھناك التزام بالتعلیمات ولا حتى في خیار الإبعاد الفوري لبعض الوافدین المخالفین”.

وناشد الجمیع ضرورة استقاء المعلومة من مصادرھا الرسمیة وھذا شيء مھم جدا لتجاوز الأزمة بأقل ضرر ممكن لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة ھدفھا سلامة الجمیع ومكافحة فیروس كورونا وأغلب دول العالم بدأت تتخذ إجراءات متطابقة مع الإجراءات الكویتیة.

وتابع “كررنا في أكثر من مناسبة دعوة الحكومة للجمیع إلى الالتزام بالإجراءات بما فیھا عدم الخروج إلا للضرورة وھذا من مصلحة الجمیع” مشیرا إلى أن “المخزون الغذائي متوفر والكویت تمر بأزمة عالمیة الكل یعانیھا”.

وأعرب عن الشكر والتقدیر لكل الجھود المبذولة في ھذه الأزمة مضیفا أن المعنویات شيء یثلج الصدر وسمعنا سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء یشكر ھؤلاء الاخوة.

وأضاف “لیس لدي كلمات یمكن أن تفي الجمیع وأیضا رجال وزارتي الصحة والداخلیة الواقفین على الخطوط الأمامیة حقھم مرة تلو المرة وكلمة شكرا لا تفیھم حقھم وأنا ممتن لكل ھؤلاء الأخوة”.

وعبر عن تقدیره كذلك للمواطنین “الذین عرضوا الكثیر من المبادرات للتطوع أو المساھمة العینیة أوالمادیة و تأمین المواد الغذائیة”.

«إع»