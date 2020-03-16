وزير الأوقاف: مليون دينار من بيت الزكاة وأمانة الأوقاف دعما لوزارة الصحة لمواجهة «كورونا»

16 مارس 2020 || أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي أن بیت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف قدمتا تبرعا بملیون دینار لدعم وزارة الصحة في مساعیھا الاحترازیة لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقال العفاسي وھو رئیس مجلس إدارة بیت الزكاة في تصریح صحفي الیوم إن البیت وأمانة الأوقاف قدمتا ھذا التبرع مناصفة لما للوضع الصحي من أھمیة بالغة تستدعي تضافر جمیع الجھات الرسمیة والأھلیة لدعم مؤسسات الدولة المعنیة وخصوصا جھود وزارة الصحة الرائدة في مكافحة انتشار الفیروس.

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