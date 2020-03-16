الرئيس الغانم: في الوقت الحالي لا يوجد إلا فريق واحد اسمه الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حرص المجلس على التعاون مع السلطة التنفيذية في البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» قائلا “في الوقت الحالي لا يوجد خندقين ولا فريقين فلا يوجد إلا فريق واحد اسمه الكويت”.

وأضاف الغانم في مداخلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأحد “اجتماعاتنا اليومية مع وزارء في الحكومة ننقل من خلالها للوزراء نبض الشارع وبعض وجهات نظرهم واقتراحاتهم ليكون هناك تواصل مع الجمهور” معربا عن الفخر بالطرح الذي يقوم به النواب خلال الاجتماعات اليومية مع الحكومة بما يسهم في مواجهة هذه الأزمة.

وذكر أن من يقود هذه المعركة حاليا هو وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح “ونحن كلنا دعم ومساندة للاخوة في الحكومة وأنا على تنسيق دائم ومستمر مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

وعن الجانب التشريعي قال “أبلغنا الأخوة في الحكومة أن أي قانون يحتاجونه لمساعدتهم في مكافحة هذا الوباء فنحن على استعداد للتعاون في هذا الأمر”. وفيما يتعلق بموضوع حظر التجول أوضح الغانم أننا وجهنا كنواب سؤالا مباشرا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح خلال اجتماعنا الأخير معه وكانت إجابته “أن هذا الأمر وارد لكن ليس حاليا إذ يعتمد ذلك على تقييم الأوضاع وأن ما يقلل من فرض حظر التجول هو مدى التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاحترازية الحالية”.

وعن مدى التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ذكر الغانم “لنسا نحن من يقيم هذا الأمر فالسلطات التنفيذية هي من تقيم هذا الأمر” مضيفا “دورنا في هذه المرحلة أن نساند وندعم السلطة التنفيذية”.

وبخصوص المواطنين الكويتيين المتواجدين بالخارج قال الغانم “نتمنى أن نراهم في الكويت في أسرع وقت ممكن وإفادة الحكومة لنا عند طرح هذا الموضوع أنها تعمل على قدم وساق لإعادة المواطنين بالخارج الى الكويت” لافتا إلى أن الخطة الحكومية في هذا الصدد هي أن “المرحلة الأولى احتواء هذا الوباء ومنع انتشاره والمرحلة الثانية اجلاء الكويتين وعودتهم جميعا الى البلاد بأسرع وقت”.

وتوجه الغانم بالشكر إلى الجميع ابتداء من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى أصغر موظف في الاجهزة الحكومية المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على جهودهم الجبارة والى كل المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني والى كل الشعب الكويتي.