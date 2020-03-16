«القوى العاملة»: إلغاء ترخيص أي منشأة تخالف التعلیمات بشكل فوري

16 مارس 2020 || قال نائب المدیر العام لقطاع حمایة العمالة بالھیئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك العازمي إنه تم التعامل مع 286 شكوى بخصوص قرار اغلاق المحلات والمقاھي الاحترازي.

جاء ذلك في تصریح العازمي للصحفیین الیوم خلال حملة التفتیش المشتركة التي تضم إلى جانب الھیئة كلا من بلدیة الكویت ووزارة الداخلیة ووزارة التجارة والصناعة وتوزعت على ثلاث محافظات ھي الفروانیة والاحمدي والجھراء لرصد المخالفین لقرارات مجلس الوزراء الأخیرة الرامیة الى مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأوضح العازمي أنه تم رصد العدید من المخالفات خلال الجولة حیث تم إغلاق عدد من المؤسسات غیر الملتزمة بالقرارات مشددا في ھذا الإطار على ضرورة التزام الجمیع بإجراءات الدولة بھذا الخصوص “فالامر لا یتعلق بمخالفات اداریة او عمالیة انما قرارات صحة عامة وعلى الجمیع الالتزام بھا ولن نتھاون في اتخاذ اقصى العقوبات القانونیة بحق المخالفین”.

وبین أن أي منشأة تخالف التعلیمات في ھذا الحظر سیتم إلغاء ترخیصھا وإبعاد العمالة المشاركة بالمخالفة “ولا تھاون في ھذا الموضوع وسیتم تنفیذ الاجراءات القانونیة بشكل فوري ودون تھاون”.

وعن التنسیق مع الداخلیة بشأن العمالة التي یتم ضبطھا بالجولات أفاد العازمي أن ھناك تنسیقا دائما ومستمرا معھا في ھذا الجانب.

وحول التعامل مع المؤسسات الاستھلاكیة الردیفة للمؤسسات الغذائیة فیما یتعلق لمسألة إغلاق الانشطة أوضح العازمي “أننا على تواصل دائم مع وزارةالتجارة وھي المختصة بتحدید الانشطة”.

وردا على سؤال حول قیام بعض أصحاب الاعمال في الانشطة المتوقف العمل فیھا اجبار الموظفین على اجازة دوریة او خصم من الراتب لفت إلى “أن الظروف استثنائیة ونص المادة 61 من قانون العمل یؤكد بشكل واضح ان لا یتضرر العامل عن اي إغلاق خارج عن ارادته”.

بدوره قال مدیر عام أمن الفروانیة اللواء عبدالله العلي في تصریح مماثل إن التعاون مع بلدیة الكویت والقوى العاملة ووزارة التجارة على أعلى مستوى مضیفا أن الجولات على منطقتي الحساوي وجلیب الشیوخ مستمرة لمنع التجمعات والجلوس في المقاھي ومخالفي قانون الاقامة والتركیز على منع التجمعات تنفیذا للقرارات الحكومیة بھذا الشأن.

«إع»