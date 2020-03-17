«الصحة»: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية

17 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل سبع حالات جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد في الكویت خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكویت إلى 130 حالة ومع حالات الشفاء ال12″ یصبح لدینا 118 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا”.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال17 لوزارة الصحة الیوم الثلاثاء إن الحالات السبع الجدیدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وھم جمیعا مواطنون كویتیون.

وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 564 حالة.

وأكد السند أن مواجھة فیروس كورونا المستجد مسؤولیة مشتركة وإذا أخل شخص بھذه المسؤولیة فإن الخطر قد ینتشر بین جمیع أفراد المجتمع والأمر لا یقتصر على الأشخاص بل المؤسسات أیضا.

وقال إن قوة النظام الصحي وحكمة التنبؤ ودقة الدراسة للواقع والمعطیات والمؤشرات المحلیة والإقلیمیة تشكل في مجملھا عناصر قوة “نفتخر ونعتز بھا إلى جانب دور الإعلام المھني الإیجابي ونحن على ثقة باستمرار ھذا النھج في الفترة المقبلة”.

وكشف عن تسجیل سبع حالات جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بالفیروس في الكویت خلال ال24 ساعة الماضیة وھي مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتعود كلھا لمواطنین كویتیین وبذلك یرتفع عدد الحالات المسجلة في الكویت إلى 130 حالة ومع حالات الشفاء ال12″ یصبح لدینا 118 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا”.

وأوضح أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 564 شخصا فیما تجاوز عدد المسوحات المخبریة المأخوذة 11091 مسحة.

وذكر السند أن ھناك مرتكزات تحرص الصحة العالمیة على وجودھا في الأنظمة الصحیة وبین الأفراد أیضا وتلك المرتكزات متوافرة في الكویت “بل حرصنا على تطبیقھا وتفعیلھا في الكویت مثل التأھب والاستعداد وأوضحنا أن المسؤولیة المشتركة فإذا أخل شخص بھذه المسؤولیة فإن الخطر قد ینتشر بین جمیع أفراد المجتمع والأمر لا یقتصر على الأشخاص بل المؤسسات أیضا”.

ولفت إلى حرص وزارة الصحة على تحدیث تعریف الحالة “ففي جمیع مؤسساتنا أصبح زملاؤنا من الممارسین الصحیین یعرفون ویتصرفون في كل حالة وما الآلیة المتبعة والبروتوكول الذي یجب أن یطبق للتعامل مع كل حالة سواء في المطار أو مراكز الرعایة الصحیة الأولیة أو العامة أو التخصصیة أو المنزل أو مراكز الحجر أو جمیع منافذ البلاد”.

وأشار من بین المرتكزات كذلك إلى الحمایة والكشف والعلاج “ففي كل حالة نقوم بالكشف علیھا وعلاجھا والحد من رقعة الانتشار بتطبیق بروتوكولات منع العدوى المعتمدة من الأمور كذلك المساھمة في الحد من الانتقال وھو صمیم العمل الذي نقوم به منذ الیوم الأول بتعزیز الإجراءات الاحترازیة في المؤسسات الصحیة ومنافذ الدولة والیوم أصبح لدینا عدة أنواع للحجر الصحي منھا المنزلي والمؤسسي الإلزامیان وأصبح لدینا غرف عزل للمصابین ممن ثبتت إصابتھم”.

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