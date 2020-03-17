«المطاحن»: زدنا الإنتاج إلى الضعف ومستعدون لمواكبة المستجدات

17 مارس 2020 || أكدت شركة مطاحن الدقیق والمخابز استمرارھا في تلبیة احتیاجات المستھلكین وتوفیر مخزون كاف من جمیع المنتجات في الجمعیات التعاونیة والأسواق المركزیة واستعدادھا الدائم لمواكبة أي مستجدات وفق خطة طوارئ معمول بھا سابقا.

وقال الرئیس التنفیذي للشركة مطلق الزاید لـ الیوم الثلاثاء إن الشركة تحمل على عاتقھا مھمة تحقیق الأمن الغذائي للبلاد وتمكنت في ظل أزمة فیروس كورونا المستجد من تحقیق إنجازات واضحة على الصعد الإنتاجیة كافة.

وأوضح الزاید أن إنتاج وتوزیع شركة المطاحن من الخبز العربي ارتفع خلال ھذه الأزمة إلى ما یقارب الضعف خلال الفترة بین 12 و 15 مارس الجاري مقارنة بالعام الماضي مبینا أن الكمیات المسلمة للجمعیات التعاونیة ومراكز التوزیع والأكشاك خلال ھذه الفترة بمعدل یومي بلغ نحو سبعة ملایین من الخبز العربي ونحو ملیونین من الخبز الأوروبي.

وذكر أن إنتاج وتوزیع الشركة من أكیاس الطحین وزن 50 كیلوغراما خلال الفترة بین 12 و15 مارس الجاري بلغ 1338 طنا بما یعادل 1ر17 ملیون خبزة مبینا أن إنتاج وتوزیع الشركة من طحین التنور بلغ نحو 217 طنا بما یعادل 6ر1 ملیون خبزة.

وقال إن إجمالي الخبز الموزع بأنواعه خلال تلك الفترة بلغ 7ر54 ملیون خبزة مما أدى إلى تحقیق انخفاض على طلب الخبز والاكتفاء وتلبیة احتیاجات المستھلك.

«إع»