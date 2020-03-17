الغانم يبحث تطورات كورونا مع رئيس مجلس العموم البريطاني

17 مارس 2020 || تلقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هاول.

وتقدم الغانم بالتهنئة الخالصة للرئيس هاول بمناسبة اختياره رئيسا لمجلس العموم البريطاني معربا عن التطلع الى مزيد من التعاون بين البرلمانين الكويتي و البريطاني.

وتناول الاتصال أبرز المستجدات الطارئة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين اضافة الى التعاون الدولي بين دول العالم والتنسيق المتواصل لمواجهة تطورات انتشار هذا الوباء.

كما أكد الغانم وهاول أهمية إبقاء التنسيق البرلماني بين الجانبين قائما للتعاطي مع أي تطور او طارئ خاصة أن هناك عددا كبيرا من الطلبة والرعايا الكويتيين في بريطانيا ووجود جالية بريطانية في الكويت.