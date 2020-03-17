وزير «الخدمات»: تعليمات لمسؤولي الطيران المدني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين

17 مارس 2020 || أكد وزیر الدولة لشؤون الخدمات وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحریص أنه أعطى تعلیمات لمسؤولي الإدارة العامة للطیران المدني لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمایة الوطن وسلامة المواطنین والمقیمین.

وقال الوزیر الحریص خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلیا الخاصة بالإدارة العامة للطیران المدني الیوم للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد إن مطار الكویت الدولي یعد الخط الأول للدفاع عن المواطنین والمقیمین ووقایتھم من الإصابة بھذا الوباء.

وأضاف أن ھذه اللجنة تعقد اجتماعاتھا یومیا الأداء المھام المكلفة بھا ومتابعة اللجان الفرعیة المختصة بمكافحة ھذا الفیروس وتعمل على وضع خطط الطوارئ الاحترازیة.

وأوضح أن «الطیران المدني» منذ بدایة الأزمة قامت بالتنسیق مع وزارتي الصحة والداخلیة لتنفیذ العدید من الإجراءات الاستباقیة التي تساعد على الحد من دخول فیروس كورونا إلى البلاد إذ تم تزوید المنافذ في مطار الكویت الدولي بالمعدات الخاصة للوقایة من الفیروس وفقا لما تنص علیه اللوائح الصحیة الدولیة.

ولفت في ھذا الشأن إلى تركیب كامیرات حراریة شملت كل مباني المطار لقیاس درجة حرارة المسافرین القادمین وفحصھم قبل دخولھم للبلاد وتم تجھیز العیادات الطبیة في صالات المطار بحیث تستطیع استقبال أكبر عدد ممكن من المشتبه في إصابتھم بالفیروس.

وطمأن الجمھور أن “العمل على إجلاء المواطنین الكویتیین الراغبین في العودة للكویت من الخارج سیتم في القریب العاجل وأن ھذا الإجراء یأتي من باب الواجب الوطني واستجابة لتعلیمات القیادة السامیة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واستنادا إلى توجیھات سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء”.

وبين أن «الطیران المدني» باشرت التنسیق مع الجھات المعنیة بھذا الموضوع كوزارتي الخارجیة والصحة والعمل على الترتیب لعودتھم.

وأوضح الوزیر الحریص أن الإدارة بانتظار الموافقات اللازمة من الجھات المعنیة حتى یتسنى لھا ترتیب جدول تلك الرحلات والتي نأمل أن تكون في القریب العاجل في حین یعمل مسؤولو الطیران المدني بالتنسیق مع وزارة الخارجیة على تسییر رحلات للمقیمین الراغبین بالعودة إلى دیارھم مشیرا إلى أن أول رحلة تمت عبر مطار الكویت الدولي غادرت البلاد أمس الأول إلى لبنان على متن طیران الشرق الأوسط.

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