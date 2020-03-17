الغانم يستقبل وزير الداخلية لبحث آخر تطورات «كورونا» بحضور 20 نائبا

17 مارس 2020 || استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لبحث تطورات كورونا وإجراءات الحكومة تجاهها بحضور 20 نائبا.

وحضر اللقاء النواب أمين سر المجلس عودة الرويعي والنواب أسامة الشاهين وخالد الشطي وخلف دميثير ود.

خليل أبل ورياض العدساني وسعدون حماد وسعود الشويعر و صالح عاشور ود.

عادل الدمخي وعبدالله الرومي وعبدالله الكندري وعدنان عبدالصمد وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وفيصل الكندري ود.

محمد الحويلة ومحمد الدلال ويوسف الفضالة.