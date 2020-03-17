الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «كورونا»

17 مارس 2020 || أعلن نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله عن أنه في إطار جھود الكویت المبذولة لمكافحة فیروس كورونا المستجد على المستویین المحلي والدولي وبتوجیھات سامیة من صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- فقد تقدمت دولة الكویت بتبرع بقیمة أربعین ملیون دولار لمنظمة الصحة العالمیة دعما لجھودھا البناءة في مكافحة الوباء.

وقال الجارالله في بیان صحفي اليوم إن منظمة الصحة العالمیة ستتولى توزیع ھذا التبرع لدعم برامجھا في ھذا المجال إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعھا الصحیة تقدیم المساعدة في ھذا الإطار.

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