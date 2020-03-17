وزير الداخلية: حظر التجوال أمر وارد في حال عدم الالتزام بتوجيهات الدولة والابتعاد عن التجمعات

17 مارس 2020 || جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح دعوته إلى المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة الأعراس في المنازل نظرا لخطورتها في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن فرض حظر التجول أمر وارد في حال عدم الالتزام بتوجيهات الدولة.

وقال الصالح في تصريح صحفي بمجلس الأمة “بدعوة كريمة من الأخ رئيس مجلس الأمة اجتمعت اليوم مع قرابة 20 نائبا في مكتب الرئيس واستمعت إلى ملاحظاتهم ودونتها جميعا واستفساراتهم وفندت أغلبها”.

ولفت الى ان هاجس وقلق النواب هو أبناؤنا وأسرنا الموجودون في الخارج ، مؤكدا أنه بين للنواب الحرص الكبير على عمل الإجلاء المنظم للكويتيين في الخارج بما لا يؤثر على صحتهم وصحة أهاليهم الموجودين في الداخل وذلك من خلال تأمين المحاجر اللائقة والاستعدادات الطبية أولا .

وأكد أن حرص الحكومة الأول والأهم الآن هو انتظام وعدم انهيار المنظومة الصحية لافتا الى ان كل المؤسسات العامة الآن تعمل على دعم السلطات الصحية وهي التي نتلزم برأيها ونقوم بتنفيذه.

وبين أن وزارة الخارجية تعمل ليل نهار لتـأمين أفضل السبل وتلافي أي ملاحظة تأتي إليهم من أبنائنا وأسرنا الموجودين في الخارج.

وأفاد بأنه كانت هناك تساؤلات أيضا من النواب بشأن نسبة الالتزام بتوجيهات الدولة، مبينا أن هناك التزاما كبيرا وفي ازدياد لكن للأسف ليس بشكل تام خاصة فيما يتعلق بعدم الخروج والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف “سئلت خلال الاجتماع عن حظر التجوال وقلت إنه خيار متاح يطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، والآن وجدنا التزاما بمراسم الجنازات والوفيات ولكن للأسف مازلنا نرى هناك تجمعات سواء في الدواوين أو الأعراس التي توجه دعوات مفتوحة لإقامتها في المنازل وهذا بلا شك مخاطرة كبيرة لأصحاب العرس والضيوف”.

وطالب المواطنين بضرورة عدم التجمع في الأعراس والاكتفاء بأن يكون التجمع أسريا فقط والابتعاد عن الأعراس والدعوات العامة لأنها مصدر من مصادر التجمعات، مشددا على أن الدواوين عادة جميلة جبل عليها أهل الكويت ولكن يجب الابتعاد عن التجمع فيها في هذه المرحلة الخطرة.