«الطيران المدني»: الحجر الصحي الالزامي للقادمين من أميركا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا

17 مارس 2020 || أصدرت الادارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تعميما بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي «الإلزامي» لمدة 14 يوما للقادمين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى الدول السابقة وهي مصر والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا والعراق وايران.

وأوضحت الادارة في بيان صحفي أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما للقادمين الى مطار الكويت الدولي من بقي دول العالم مبينة أن هذا التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى اشعار آخر.