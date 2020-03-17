«الشؤون» تبحث مع المبرات والجمعيات الخيرية والتعاونية تداعيات «كورونا»

17 مارس 2020 || بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية اليوم الثلاثاء مع اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية وممثلين عن الجمعيات الخيرية واتحاد الجمعيات التعاونية مساهماتهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب ناقش وضع آلية تعاون مشترك بين شتى الاطراف لمواجهة هذه الازمة والمساهمات التي قامت وتقوم بها تلك الجهات.

وأضاف البيان أن شعيب اجتمع كذلك مع المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري لمناقشة التعاون المشترك بين الجهتين في هذه الازمة حيث تم الاتفاق على وضع أطر وآليات تنسيقية تدعم عمل الفرق التطوعية بين الجهات المختصة لمواجهة ومكافحة الفيروس.