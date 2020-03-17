النائب العام: سنتخذ أقصى الإجراءات ضد من ينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات

17 مارس 2020 || قال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اليوم الثلاثاء إن النيابة العامة ستتخذ أقصى الاجراءات والقرارات وعدم التهاون ضد كل من يقوم بنشر الأخبار و الاشاعات الكاذبة في المواقع الالكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف المستشار العسعوسي في تصريح صحفي أن المسائلة القانونية ستطول أيضا كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة للاجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة هذا الوباء فضلا عن نشر أو بث كل ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس والهلع والخوف في المجتمع أو إضعاف هيبة الدولة أو المساس بالنظام والآداب العامة.

وذكر أن النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والاعلام ضد بعض الأشخاص والمواقع الالكترونية حول هذا الموضوع مشيرا إلى أنها ستقوم بالتحقيق فيها وفقا لأحكام القانون.

ودعا وسائل الاعلام وأصحاب المواقع الإلكترونية والحسابات في وسائل التواصل الاجماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل النشر وذلك لعدم الوقوع تحت المسائلة القانونية.