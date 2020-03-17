الناطق باسم الحكومة: ندعو الجميع لأخذ القرارات الحكومية بجدية وعدم الاستماع للشائعات

17 مارس 2020 || دعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم المواطنين والمقيمين إلى أخذ القرارات الصادرة من الحكومة بكل جدية وعدم الاستماع الى الشائعات مجددا التأكيد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار لحظر التجول حتى الآن وأن الإعلان عن أي قرار يتخذ سيتم بكل وضوح وشفافية عبر القنوات الرسمية.

وأشار المزرم في لقاء مع «تلفزيون الكويت» اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تطبيق المواطنين والمقيمين للقرارات الاحترازية والوقائية الصادرة من الحكومة باعتبارها “العلاج الوحيد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»”.

وأفاد أن “خيار حظر التجول لم يتخذ به أي قرار حتى الآن ونتطلع ونتمنى ألا نصل الى هذه المرحلة” مضيفا أن “هذا الخيار مطروح وقد ترى الحكومة استخدامه في اي مرحلة من المراحل المستقبلية”.

وأوضح أن ذلك يعتمد على انتشار الوباء في دولة الكويت وعدم الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية وعدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية مشيرا الى سلوكيات بعض المواطنين والمقيمين مثل الخروج الى الشارع وإقامة الأعراس والتجمعات خارج المنازل.

وبين ان “ذلك قد يؤدي الى اتخاذ قرار بوقف هذه التجمعات عن طريق تحديد مواعيد الخروج من المنزل ونحن لا نتمنى ذلك ولكنه يعتمد على تطبيق القرارات الاحترازية والوقائية”.

وأشار إلى أنه في حال اتخاذ هذا القرار “ستؤخذ راحة المواطنين وحياتهم اليومية بعين الاعتبار وذلك في آلية وكيفية التطبيق والإجراءات المطلوبة للتطبيق ولن يكون هناك اي إغلاق تام للأسواق” داعيا الجميع الى عدم الهلع او الاستماع الى الاشاعات.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اكد في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت سابق اليوم انه لم يتخذ أي قرار بحظر التجول في البلاد مبينا ان هذا القرار مرهون بمدى التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلطات الصحية.