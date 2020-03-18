وزير الإعلام: إحالة 23 حسابًا للنيابة ولا تهاون مع مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات

17 مارس 2020 || قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» في البلاد تم إحالة 23 حسابًا مرخصًا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة ما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

وشدد الجبري في مداخلة على تلفزيون الكويت اليوم الثلاثاء على أنه لا تهاون مع تلك الحسابات التي تثير الفزع والفرقة في المجتمع، مؤكدًا استمرار الوزارة في هذه الإحالات مع وضع أسمائهم في المرات القادمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه لنشر تلك الأخبار والشائعات.

وعن المخزون الغذائي في البلاد أوضح الجبري أن المخزون متوفر – ولله الحمد – ولا يوجد داعٍ للخوف والهلع فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر، مشيرًا إلى وجود استدامة في المخزون وهو “ما صرح به إخواني الوزراء المختصون”.

وأضاف أن الدولة كلها في حالة استنفار في مواجهة الفيروس والحكومة في انعقاد دائم واللجنة العليا للطوارئ أيضًا في انعقاد مستمر لوضع حلول للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبين أن وزارة الإعلام تقوم بدورها باطلاع الجمهور على مستجدات الأحداث كما تعمل على توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التزام المواطن والمقيم بتلك الإرشادات يسهم بشكل كبير في تجاوز هذه الأزمة.

وناشد الجبري المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل والتزام الإرشادات الصحية حفاظًا على سلامة الجميع منوهًا أن هناك قائدًا عظيمًا وحكيمًا وحكومة رشيدة يجب أن نساعدهم جميعًا لتجاوز هذه الأزمة.