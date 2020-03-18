«الصحة»: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

18 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل 12 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» في الكویت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة ومع حالات الشفاء الخمس عشرة یصبح لدینا 127 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیًا.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الثامن عشر لوزارة الصحة الیوم الأربعاء إن الحالات الاثنتي عشرة الجدیدة المسجلة ھي ثماني حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منھا ست حالات لكویتیین وحالة واحدة أمیركیة وحالة واحدة إسبانیة.

وأضاف أن ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا والحالة الأخیرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 573 حالة فیما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.

وأكد السند أن تقصي الحالات المصابة بفیروس كورونا المستجد والمخالطین وترصد العدوى وغیرھا من الخطط الوقائیة في الكویت تسیر بالاتجاه المرسوم لھا.

وقال إن ھناك 161 نظامًا صحیًّا في العالم تواجه ھذا التحدي منھا الكویت في حین أثبت تقریر منظمة الصحة العالمیة أمس الثلاثاء أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتھا حول العالم یفوق الحالات التي ثبتت وتأكدت داخل الصین وھي البؤرة التي خرج منھا الفیروس.

وذكر أن عدد الحالات المسجلة خارج الصین بلغ 101 ألف حالة أما داخل الصین فلم یتجاوز 81 ألفًا .

وعن الحالات في إقلیم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمیة الذي تنتمي له الكویت أوضح أنھا فاقت 18 ألف حالة وبلغ عدد الدول في الإقلیم التي أعلنت تسجیل إصابات لدیھا 18 دولة من أصل 22 وھناك أربع دول فیھا لم تتأكد أي إصابة فیھا حتى الآن.

ولفت السند إلى أن عدد حالات الشفاء في إقلیم شرق المتوسط جاوز 5599 حالة أما عالمیًّا فحالات الشفاء أكثر من 80 ألف حالة.

وعن الكویت كشف عن تسجیل 12 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بالفیروس في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 ومع حالات الشفاء الخمس عشرة یصبح لدینا 127 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیًا.

وذكر أن الحالات الاثنتي عشرة الجدیدة المسجلة ھي ثماني حالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة منھا ست حالات لكویتیین وحالة واحدة أمیركیة وحالة واحدة إسبانیة.

وبین أن ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا والحالة الأخیرة لمواطن ما زالت قید التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 573 حالة.

في موضوع آخر قال السند إنه لا توجد أي دراسة یمكن الاعتماد علیھا تؤكد خمول فیروس كورونا المستجد مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصیف الحار في الكویت.

وأوضح أن ھذا الرأي استند إلى العدید من مناطق حول العالم ارتفعت فیھا درجات الحرارة ووجدت فیھا إصابات على سبیل المثال بالشرق في الھند وبالغرب في بعض مناطق الولایات المتحدة الأمریكیة بلغت درجة الحرارة 28 درجة وما زال الفیروس نشیطًا.

وعن مدى اكتساب الأشخاص المصابین بفیروس «كورونا» وتماثلوا للشفاء أي شكل من أشكال المناعة ضد المرض أفاد بأنه بعد إعلان الشفاء یذھب المریض إلى الجناح التأھیلي وكذلك ھناك فترة عزل بالبیت قرابة 14 یومًا بعد ذلك تكون ھناك مسحة للتأكد من وجود الفیروس أو خلوه للمتابعة.

واستطرد أن ھناك دراسة كانت في الصین أثبتت أنه بنسبة 14 في المائة من الحالات خلال المسحات التي تم أخذھا كمتابعة بعد الخروج من المستشفى وبعد 14 یومًا لم تظھر علیھا أعراض وكان الفیروس موجودًا بالمسحة وإلى الآن لا یعرف ما إذا كانت ھذه بقایا الفیروس كورونا أو فیروس جدید قد كان أصیب به من قبل لأنه لم تظھر أي أعراض.

ولفت السند إلى أنه كانت ھناك حالة واحدة لسیدة كانت علیھا أعراض وكان ھناك الفیروس موجودًا، مبینًا “أننا الیوم نتعامل مع فیروس جدید ولدینا مساحة من المعلوم ومساحة من المجھول وما زالت الأبحاث قید الدراسة”.

وأكد أن قطاعات وزارة الصحة المعنیة تعمل على مدار الساعة دون توقف إضافة إلى مراكز الرعایة الصحیة حیث آلیة العمل فیھا كالمعتاد ویبلغ عددھا 105 مراكز صحیة في الكویت إلى جانب المرور على المرضى، مثمنًا الجھود الكبیرة المقدمة من الطواقم الطبیة والفنیة.

وقال إن ھناك متابعة یومیة ومستمرة لجمیع المرضى الموجودین في الأجنحة إلى جانب أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة وتستقبل جمیع الحالات أما المرضى الذین لدیھم من العلاجات ما یستلزم وصفھا بصفة دوریة فإن وصف العلاجات ما زال متوفرًا في صیدلیات العیادات الخارجیة.

وعن أعمار الحالات التي تماثلت بالشفاء حتى الآن في الكویت ذكر السند أنھا من جمیع الأعمار المختلفة مؤكدًا إصرار الوزارة على زیادة التوعیة حول بعض الحالات التي تحمل عوامل ذات الاختطار منھا الحالات المزمنة التي تعاني بعض الأمراض المزمنة ومن كبار السن الذین تزید أعمارھم على 60 سنة مع حرص الجمیع على سبل الوقایة لحمایة أنفسھم من الإصابة بھذا الفیروس.

وأشار إلى دراسة مشتركة أعدت أخیرًا في الصین مع منظمة الصحة العالمیة بالنسبة للأعمار التي تصاب بالفیروس أظھرت أن جمیع الأعمار تصاب بالفیروس وأن ھناك خطورة على الأعمار فوق 60 سنة لكن معدل إصابة الأطفال ھو الأقل وبمعدل یقارب 5 في المائة نسبة الإصابة بین الأطفال.