سمو رئيس مجلس الوزراء: توجيهات سامية بالاهتمام التام بالمواطنين في الخارج ودعمهم بكل الوسائل لحين عودتهم

18 مارس 2020 || اجتمع سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء الیوم مع وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ونائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله وكبار المسؤولین بالوزارة لمناقشة جھود وزارة الخارجیة ودورھا لمتابعة أوضاع الكویتیین في الخارج تنفیذًا لخطة الطوارئ التي اعتمدتھا الدولة في مواجھة انتشار وباء فیروس «كورونا» المستجد .

وقال سمو رئیس مجلس الوزراء إن تواجده الیوم في وزارة الخارجیة یأتي تنفیذًا لتوجیھات صاحب السمو أمیر البلاد المفدى بالاھتمام التام بالمواطنین الكویتیین في الخارج وتقدیم كل وسائل الدعم لھم لحین عودتھم إلى أرض الوطن.

وشدد سموه على ضرورة توفیر جمیع سبل الرعایة التامة للمواطنین الكویتیین المتواجدین في الخارج بحسب التوجیھات السامیة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد وتقدیم كل وسائل الراحة لھم حتى یتم التنسیق مع السلطات الصحیة في دولة الكویت لوضع برنامج عودتھم للبلاد.

وأضاف سموه أن وزیر الخارجیة أطلعه على كافة الإجراءات التي قامت بھا وزارة الخارجیة بتشكیلھا فریقًا للطوارئ وتنسیق اجتماعاتھا المستمرة والفرق التي تشكلت مع جمیع البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة التي تتواصل بدورھا مع الأعداد الكبیرة من المواطنین الكویتیین في القارات الخمس.

وأعرب سموه عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الخارجیة وأعضاء البعثات الدبلوماسیة الكویتیة في الخارج على جھودھم الوطنیة المشرفة، مشیرًا إلى أن زیارته الیوم تأتي لاستكمال مناقشة ما تم إنجازه والمراحل المستقبلیة المطلوب إنجازھا.

وقال سموه “أمامنا مسؤولیة كبیرة وندیر أزمة عمیقة تتطلب تضافر الجھود والتواصل مع جمیع مواطنینا في الخارج وتوفیر جمیع الأمور المطلوبة لھم”، معربًا عن تمنیاته في أن تتكلل الجھود في عودة المواطنین إلى بلدھم بصحة وسلامة في أقرب وقت.

عقب الاجتماع أجرى سموه اتصالًا مرئیًّا مباشرًا بسفراء دولة الكویت في كل من المملكة المتحدة وجمھوریة مصر العربیة وجمھوریة فرنسا وجمھوریة إیطالیا حیث تم استعراض آخر التطورات بشأن توفیر السكن للمواطنین الكویتیین وتأمین الرعایة الصحیة المطلوبة لھم في ھذه الدول والخطوات المتخذة لتسھیل عودتھم إلى البلاد.

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